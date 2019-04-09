В Азербайджане освобожден арестованный за незаконное пересечение границы Рамин Гаджилы

9 апреля 2019 20:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане освобожден Рамин Гаджилы, арестованный за попытку незаконного пересечения границы.

Об этом Гаджилы написал во вторник на своей странице в социальной сети Facebook, сообщает Trend.

Гаджилы поделился своей фотографией и написал: "Я на свободе, все будет хорошо".

Напомним, что четвертого июня 2018 года погранотряд Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана задержал на госгранице при попытке ее незаконного пересечения граждан Азербайджана Гаджилы Рамина Расим оглу (1983 года рождения) и Гасымова Фахреддина Азад оглу (1988 года рождения).

Согласно результатам предварительного расследования, было установлено, что Гаджилы, по его словам, не смог выехать из Азербайджана через государственные погранично-пропускные пункты из-за запрета покидать страну и хотел незаконно перейти на территорию Грузии. Гаджилы сказал, что собирался вернуть долг в размере 250 тысяч манатов, работая за рубежом. Также он признался в том, что Гасымов помогал ему в осуществлении этого плана. Гасымов подтвердил его показания.

В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК Азербайджана.

(Автор: Джейхун Алекберов. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

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