Пятеро пострадавших от взрыва в Масаллы доставлены в Баку

БАКУ/Trend/ - В Баку отправлены пять человек, остававшихся под завалами дома в результате взрыва в Масаллы, сообщает в четверг Trend со ссылкой на совместное сообщение МЧС и Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Как говорится в сообщении, поступила информация о том, что сегодня около 7 часов утра в частном доме жителя села Тезе Алвады Масаллинского района произошел взрыв.

В рамках оперативных мер из под завалов были извлечены три человека, включая двух малолетних детей, и в целом пятеро пострадавших были отправлены в Городскую клинику Баку №5.

Место происшествия было осмотрено сотрудниками прокуратуры и полиции, а также представителями МЧС, министерства энергетики, специалистами ПО "Азеригаз" и экспертами Центра судебной экспертизы минюста.

Врачи TƏBİB оказали пострадавшим незамедлительную медицинскую помощь.

По предварительной версии, взрыв произошел из-за утечки газа.

По факту в Масаллинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 314.2 (халатность, по неосторожности приведшая к тяжелым последствиям) Уголовного кодекса АР, назначены соответствующие экспертизы, выполнены другие необходимые процессуальные действия.

В настоящее время продолжается лечение пострадавших.

Необходимые следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)