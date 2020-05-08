Найдены тела двух нефтяников, пропавших без вести в результате трагедии на месторождении "Гюнешли" в 2015 году

БАКУ/Trend/ - Тела двух человек, пропавших без вести во время аварии четвертого декабря 2015 года на глубоководной базе № 10 на месторождении "Гюнешли", были обнаружены в море.

Об этом сказал Trend заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью азербайджанской госкомпании SOCAR Ибрагим Ахмедов.

По его словам, при проведении мониторинга трубопроводов в Каспийском море на глубине 190 метров в его нижней части были обнаружены тела двух человек.

"Найденные трупы принадлежат Абдулазизову Абдулазизу Исмаил оглу 1954 года рождения и Алиеву Эюбу Халил оглу 1973 года рождения. Удостоверения личности погибших, а также отзывы их семей подтвердили их личности. Инспекционные работы на трубопроводе были полностью остановлены, а трупы извлечены с глубины 190 метров соответствующим оборудованием и переданы в Главное управление полиции на водном транспорте. Мы еще раз приносим соболезнования родным и близким всех жертв трагедии "Гюнешли"", - отметил он.