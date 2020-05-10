В Губе произошло землетрясение
БАКУ /Trend/ - В Губинском районе Азербайджана произошло землетрясение.
Как передает Trend со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, подземные толчки зарегистрированы в 11 км юго-восточнее от станции Губа в 09:43.
Толчки имели магнитуду 2.5, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
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