В период пандемии сейсмостанции зафиксировали 1 751 подземный толчок - Гурбан Етирмишли

БАКУ/Trend/ - За время пандемии сейсмические станции зарегистрировали 1 751 подземный толчок в Азербайджане, а по стране и на прилегающих к ней территориях произошло 1 195 землетрясений.

Об этом сказал генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы при АН Азербайджана, член-корреспондент НАНА, профессор Гурбан Етирмишли, комментируя исследовательские работы, проводимые в Центре во время пандемии, сообщает в четверг Trend.

По словам Етирмишли, в Азербайджане и прилегающих территориях было зарегистрировано 10 землетрясений магнитудой 3 балла и выше, четыре их которых ощущались: «В период пандемии усилилась сейсмоактивность в юго-восточной части Большого Кавказа, то есть Огуз-Габалинском, Шамахинском, Сиязаньском, Губинском регионах. Уровень активности был выше сейсмического фона в Талышской горной зоне на территории Самуха. Сейсмичность в акватории Каспия была на уровне фона. После сильных толчков, произошедших на ирано-турецкой границе, продолжаются афтершоки, наблюдается сейсмичность выше уровня фона».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)