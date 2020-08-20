Азербайджан и Казахстан обоюдно экстрадировали находившихся в международном розыске лиц

Происшествия 20 августа 2020 16:03 (UTC+04:00)
Азербайджан и Казахстан обоюдно экстрадировали находившихся в международном розыске лиц

БАКУ /Trend/ - На основании требований национального законодательства и международных договоров, одной из сторон в которых выступает Азербайджан, в том числе Кишиневской конвенции о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, Генпрокуратуры Азербайджана и Казахстана, в рамках двустороннего сотрудничества, направили обоюдные запросы об экстрадиции лиц, совершивших преступления на территории Азербайджана и Казахстана, для привлечения их к уголовной ответственности.

Как сообщили в четверг Trend в Генпрокуратуре Азербайджана, ввиду возникновения основательных подозрений в том, что Афлатун Гулиев, предварительно войдя в сговор со своим знакомым Эльнуром Талыбовым, в корыстных целях тайно расхитили чужое имущество, нанеся крупный материальный ущерб Афет Гасымовой, а Эмин Гарашов, умышленно уничтожив чужое имущество, нанес тем самым потерпевшему значительный ущерб, вышеназванные лица были привлечены к следствию в качестве подозреваемых и объявлены в международный розыск.

По установлению местонахождения разыскиваемых обоюдные запросы Генпрокуратур Азербайджана и Казахстана были удовлетворены, Афлатун Гулиев был экстрадирован в Азербайджан, а Эмин Гарашов в сопровождении особого конвоя МВД Азербайджана - в Казахстан.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)

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