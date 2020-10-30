Посольство Азербайджана в Турции открыло "горячую линию" в связи с землетрясением в Измире

БАКУ /Trend/ - В настоящее время уточняется вопрос о наличии азербайджанцев среди пострадавших во время землетрясения в турецком городе Измир.

Об этом в пятницу сообщили Trend в посольстве Азербайджана в Турции.

Было отмечено, что пока каких-либо конкретных сведений о пострадавших нет.

"Общественность будет проинформирована об этом по мере поступления данных. В настоящее время мы поддерживаем связь как с администрацией провинции, так и с муниципалитетом", - сказали в посольстве.

В посольстве добавили, что есть вероятность нахождения азербайджанцев на территориях близких к эпицентру землетрясения.

"Возможно, на этих территориях живут и азербайджанцы, однако, эти сведения пока еще уточняются. Мы создали "горячую линию" при посольстве. Публикация об этом будет сделана на официальных страницах посольства в Twitter и Facebook. Для получения дополнительной информации граждане могут следить за этими страницами. В настоящее время мы не располагаем точной информацией о том, есть ли среди пострадавших граждане Азербайджана", - подчеркнули в посольстве.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)