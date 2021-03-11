В Ходжавенде обнаружены боеприпасы, брошенные армянской армией при бегстве (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В Ходжавенде обнаружены боеприпасы, брошенные армянской армией при бегстве, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Бардинскую региональную группу пресс-службы МВД.
Согласно информации, в ходе мер, осуществленных сотрудниками Лачинского РОП, на территории Учтепе в Ходжавендском районе были обнаружены один автомат, один карабин, одно ружье, восемь ручных гранат RQD-5 и запалы к ним, 20 магазинов для автоматов, около 3500 автоматных и пулеметных пуль.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)
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