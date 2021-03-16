АГДАМ /Trend/ - Установлены личности граждан, подорвавшихся на мине в Агдаме.

Как сообщает во вторник спецкор Карабахского бюро Trend, это - Гусейнов Акиф Мухтар оглу, Гусейнов Рази Акиф оглу, Гусейнов Байрам Акиф оглу, Гусейнов Анар Надир оглу и Гусейнов Гусейн Рази оглу.

В настоящее время для эвакуации пострадавших на территории ведутся работы по разминированию.

Сообщается, что Гусейнов Гусейн приходится внуком Гусейнову Акифу. По счастливой случайности первый не получил серьезных ранений.

Напомним, что ранее на территории села Юсифджанлы отец с тремя сыновьями и внуком подорвались на мине.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)