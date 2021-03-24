В Шамахинском районе произошло землетрясение

БАКУ /Trend/ - Сегодня в 15:27 по местному времени в 22-х километрах от Гобустанской станции в Шамахинском районе зафиксировано землетрясение.

Как сообщили в среду Trend в Республиканском центре сейсмологической службы, магнитуда землетрясения составила 3,3, очаг залегал на глубине восьми километров.

Подземные толчки не ощущались.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)