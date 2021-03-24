В Шамахинском районе произошло землетрясение
БАКУ /Trend/ - Сегодня в 15:27 по местному времени в 22-х километрах от Гобустанской станции в Шамахинском районе зафиксировано землетрясение.
Как сообщили в среду Trend в Республиканском центре сейсмологической службы, магнитуда землетрясения составила 3,3, очаг залегал на глубине восьми километров.
Подземные толчки не ощущались.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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