Количество пожаров в Азербайджане сократилось вдвое - МЧС

БАКУ /Trend/ - Количество пожаров в Азербайджане в июле сократилось в два раза по сравнению с июнем, сказал во вторник Trend заведующий отделом Государственной противопожарной службы МЧС полковник Эльман Бабаев.

По его словам, под контроль взяты все территории, где существует угроза возникновения пожаров.

"Угроза пожаров выросла в связи с жаркой погодой в Азербайджане. Благодаря упреждающим мерам существенно сократилось число выездов на тушение огня. Если в течение дня в июне у нас было 150-160 выездов, то благодаря принятым мерам их количество в июле сократилось вдвое", - сказал Бабаев.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)