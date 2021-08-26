В аппарате омбудсмена Азербайджана решительно осудили провокацию армян на границе

БАКУ /Trend/ - В аппарате уполномоченного по правам человека (омбудсмен) Азербайджана решительно осудили последнюю провокацию армян на границе.

Двое военнослужащих вооруженных сил Армении внезапно напали на азербайджанского солдата, несущего службу на участке погранично-боевого пункта отдельной пограничной дивизии "Губадлы" пограничных войск Государственной погранслужбы. Во время рукопашной схватки с армянами рядовой Руслан Ширалиев получил ранение штыком в грудь. Армянские военные после совершения этого преступления скрылись в лесу, говорится в сообщении аппарата омбудсмена, передает Trend.

"Решительно осуждаем подобные грязные провокации армянской стороны, направленные на создание новых очагов конфликта путем постоянного посягательства на человеческие жизни и обострение ситуации на границе. Напоминаем, что армяне должны осознавать свои обязательства в рамках международного права и трехстороннего заявления", - говорится в сообщении.

(Редактор: Константин Шапиро)