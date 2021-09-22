Возбуждено уголовное дело по факту подрыва на мине жителя Газаха
БАКУ /Trend/ - Мамед Марданов, 1988 года рождения, 22 сентября 2021 года погиб в результате подрыва на противотанковой мине трактора, которым он управлял, при проведении ремонтных работ на территории приграничного с Арменией села Бала Джафарли Газахского района.
Как сообщили Trend в среду в Газахской районной прокуратуре, сотрудники прокуратуры с участием эксперта осмотрели место происшествия и тело, была назначена судебно-медицинская экспертиза, проведены другие процессуальные действия.
По факту в Газахской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК Азербайджана.
Следствие продолжается.
(Перевод: Турал Гараджаев)
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