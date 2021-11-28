Азербайджанские военнослужащие подорвались на мине в Физулинском районе

БАКУ /Trend/ - Двое военнослужащих сверхсрочной службы Азербайджана подорвались на мине в Физулинском районе.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МВД, военнослужащие сверхсрочной службы войсковой части N внутренних войск МВД, расположенной в Физулинском районе, подорвались на противопехотной мине в селе Шукурбейли.

Они получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время военнослужащие находятся под наблюдением врачей.

По факту ведется расследование.