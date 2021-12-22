Руководящий сотрудник Бакинского метрополитена скончался по дороге на работу

БАКУ /Trend/ - Начальник группы строительства и капремонта железнодорожных путей Строительного департамента ЗАО "Бакинский метрополитен" Бабахан Бахышов, 1959 года рождения, скончался утром 22 декабря по дороге на работу, сообщили в среду Trend в ЗАО.

"Бахышов скончался в результате сердечного приступа. Он возглавлял это направление в ЗАО с 2017 года, являлся профессиональным специалистом и руководителем", - сказали в Бакметрополитене.

Отметим, что сегодня утром на станции метро «Элмляр Академиясы» скончался электромеханик участка по водоснабжению электромеханической службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Эльдар Сулейманов, 1965 года рождения.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)