БАКУ /Trend/ - В Баку ограбили иностранца.

Как сообщили в субботу Trend в МВД Азербайджана, 11 января в полицию поступила информация о том, что иностранный гражданин потерял банковскую карту и с его счета были сняты 358 манатов.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления уголовного розыска Главного управления полиции города Баку, были выявлены и задержаны подозреваемые в ограблении - житель Зангиланского района Хафиз Тагиев и житель города Баку Мухаммед Ильясов.

По факту проводится расследование.

(Перевод: Фидан Мустафаева)