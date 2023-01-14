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В Баку ограбили иностранца

Происшествия Материалы 14 января 2023 11:50 (UTC +04:00)
В Баку ограбили иностранца

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - В Баку ограбили иностранца.

Как сообщили в субботу Trend в МВД Азербайджана, 11 января в полицию поступила информация о том, что иностранный гражданин потерял банковскую карту и с его счета были сняты 358 манатов.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления уголовного розыска Главного управления полиции города Баку, были выявлены и задержаны подозреваемые в ограблении - житель Зангиланского района Хафиз Тагиев и житель города Баку Мухаммед Ильясов.

По факту проводится расследование.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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