БАКУ /Trend/ - 14 человек отравились дымом при пожаре в колледже в Гяндже.

Как сообщили в понедельник Trend в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, согласно предварительному расследованию, пожар в региональном колледже Гянджинского госуниверситета в городе Гянджа на улице Шахсевенлер произошел в результате короткого замыкания в электросети.

Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное и стабильное.

По данному факту в прокуратуре города Гянджа проводится расследование.

(Перевод: Фидан Мустафаева)