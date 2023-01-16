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14 человек отравились дымом при пожаре в колледже в Гяндже

Происшествия Материалы 16 января 2023 20:35 (UTC +04:00)
14 человек отравились дымом при пожаре в колледже в Гяндже

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БАКУ /Trend/ - 14 человек отравились дымом при пожаре в колледже в Гяндже.

Как сообщили в понедельник Trend в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, согласно предварительному расследованию, пожар в региональном колледже Гянджинского госуниверситета в городе Гянджа на улице Шахсевенлер произошел в результате короткого замыкания в электросети.

Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное и стабильное.

По данному факту в прокуратуре города Гянджа проводится расследование.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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