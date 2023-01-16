БАКУ /Trend/ - 14 человек отравились дымом при пожаре в колледже в Гяндже.
Как сообщили в понедельник Trend в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, согласно предварительному расследованию, пожар в региональном колледже Гянджинского госуниверситета в городе Гянджа на улице Шахсевенлер произошел в результате короткого замыкания в электросети.
Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное и стабильное.
По данному факту в прокуратуре города Гянджа проводится расследование.
(Перевод: Фидан Мустафаева)