В Агстафе произошло тяжелое ДТП, трое погибших (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Агстафе произошла тяжелая авария, 3 человека погибли, 8 получили травмы.

Как сообщил Trend в субботу главный инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД капитан полиции Эшгин Гасымов, в отдел полиции Агстафинского района поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на участке магистрали Баку-Газах, проходящей по территории района.

"Сотрудники полиции немедленно прибыли на место происшествия. Было выявлено, что произошло столкновение автомобилей Toyota и "ВАЗ 2107". 6 пассажиров автомобиля Toyota получили травмы. Трое из пяти находившихся в автомобиле "ВАЗ 2107" погибли. Пострадавшие госпитализированы. По факту ДТП будет предоставлена дополнительная информация", - сказал он.