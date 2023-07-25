Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Происшествия

В Азербайджане тепловоз столкнулся с автомобилем, есть пострадавшие

Происшествия Материалы 25 июля 2023 08:38 (UTC +04:00)
В Азербайджане тепловоз столкнулся с автомобилем, есть пострадавшие

Читайте Trend в

Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Около 03:50 25 июля произошло столкновение принадлежащего ЗАО Азербайджанским железным дорогам тепловоза, двигающегося по направлению Барда-Евлах, с автомобилем марки Chevrolet Cruze с государственным регистрационным номером 32-ВС-687, который пытался пересечь железнодорожный переезд.

Как сообщили Trend в пресс-службе ЗАО, хотя экстренное торможение было выполнено машинистом, столкновение было неизбежным из-за короткого тормозного пути. В результате аварии пострадали водитель автомобиля и 1 пассажир, пострадавшие с помощью бригады скорой медицинской помощи доставлены в больницу.

ЗАО Азербайджанские железные дороги еще раз призвало водителей транспортных средств строго соблюдать требования статьи 44 Закона Азербайджанской Республики "О дорожном движении", продолжать свое движение, уступив дорогу поезду на железнодорожных переездах.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости