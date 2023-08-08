Водитель автобуса, попавшего в ДТП в Агсу, организовал неофициальный тур - дорожная полиция

БАКУ /Trend/ - Водитель автобуса, попавшего в ДТП в Агсу, организовал неофициальный тур.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в сообщении Главного управления государственной дорожной полиции в связи с ДТП на дороге Муганлы-Исмаиллы.

"Сегодня около 12:17 на 2,5-м километре автодороги Муганлы-Исмаиллы на территории Агсуинского района произошло ДТП из-за технической неисправности в тормозной системе автобуса марки "MAN" с госрегистрационным знаком 77-CV-760, которым управлял Гусейнов Эльмир Маил оглу, 1983 года рождения. В результате ДТП среди пассажиров пострадала жительница города Баку Амирова Гюлая Гачай гызы, 1973 года рождения. Она была помещена в Шамахинский лечебно-диагностический центр. Водитель Э. Гусейнов сообщил, что вез пассажиров в Габалу и тур осуществлялся неофициально, на основе устного соглашения. Прибывшие на место происшествия сотрудники дорожной полиции приняли необходимые меры для обеспечения безопасности пассажиров автобуса, а также других транспортных средств. По факту ДТП проводится расследование", - говорится в сообщении.

Отметим, что сегодня в полдень на Агсуинском перевале Агсу произошло ДТП.