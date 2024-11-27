В Азербайджане произошло землетрясение

БАКУ /Trend/ - В Джалилабадском районе, в 13 км к северу от станции Джалилабад, было зафиксировано землетрясение силой 3,3 балла.

Как сообщает в среду Trend, информацию об этом распространил Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы на глубине 25 км в 17:07 по местному времени.

Отмечается, что землетрясение не ощущалось.

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