Стало известно о состоянии здоровья пострадавших при взрыве ручной гранаты в Агджабеди

БАКУ /Trend/ - 31 января около 11:30 два человека, получившие ранения в результате взрыва, были госпитализированы в Центральную больницу Агджабединского района.

Об этом в пятницу в ответ на запрос Trend сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Отмечается, что у лица 1985 года рождения (женского пола) диагностирована закрытая травма нижней конечности, а у несовершеннолетнего лица 2014 года рождения (женского пола) - колотая рана нижней конечности.

"Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, их лечение продолжается в хирургическом отделении медицинского учреждения.

В настоящее время состояние обоих оценивается как средне тяжелое", - отмечается в сообщении TƏBİB.

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