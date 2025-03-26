В Мингячевирском водохранилище зафиксировано землетрясение (ОБНОВЛЕНО)

БАКУ /Trend/ - В Мингячевирском водохранилище произошло землетрясение.

Об этом в среду Trend сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при НАНА.

По данным центра, подземные толчки были зафиксированы в 46 км к северо-востоку от станции «Мингячевир», на территории Самухского района.

Землетрясение ощущалось в жилых районах, расположенных вблизи эпицентра, силой до 3 баллов.

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17:44

В Самухском районе Азербайджана произошло землетрясение.

Об этом в среду Trend сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при НАНА.

Согласно информации, подземные толчки силой 3,6 балла были зафиксированы в Самухском районе.

Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров.

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