Азербайджан примет меры против провокаций армянской стороны - минобороны

БАКУ /Trend/ - Азербайджан примет соответствующие меры против провокаций противника, сообщили в понедельник Trend в пресс-службе минобороны, комментируя распространённое армянской прессой видео о якобы скоплении живой силы и военной техники азербайджанской армии на линии соприкосновения войск.

«Распространенное армянской прессой видео о якобы скоплении живой силы и военной техники азербайджанской армии на линии соприкосновения войск является очередной провокацией. Смонтированные кадры были сняты с дальнего расстояния и с различных ракурсов во время передислокации войск в ходе учений азербайджанской армии. Серьезно обеспокоенный массовыми волнениями в стране военно-политический режим Армении, распространяя подобную информацию, продолжает держать армянский народ в страхе", - сказали в ведомстве.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.