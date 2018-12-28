Исполняется 27 лет со дня оккупации армянами Ханкенди

БАКУ /Trend/ - Сегодня исполняется 27 лет со дня оккупации армянскими сепаратистами поселка Кяркиджахан, который представлял стратегическое значение для города Ханкенди и прилегающих районов Азербайджана. 28 декабря 1991 года с захватом поселка Кяркиджахан завершилась оккупация Ханкенди.

До оккупации оборону Кяркиджахана обеспечивали отряды самообороны, сформированные из местных жителей, недавно созданной полиции и группы военнослужащих Национальной армии.

При наступлении на Кяркиджахан армян, использовавших военную технику и тяжелое вооружение, отряды самообороны вынуждены были отступить из-за неравенства сил. Благодаря тому, что отрядам самообороны удалось некоторое время сдерживать наступление армян, мирное население было выведено из поселка.

До оккупации население этого поселка составляло 1796 человек. Вследствие оккупации в Кяркиджахане были разрушены две средние школы, детский сад, библиотека, клуб, АТС, 10 магазинов, медицинское учреждение, пять производственных цехов и другие объекты.

В боях за Кяркиджахан и прилегающие территории погибли 34 человека, 150 человек получили ранения различной степени тяжести. В числе ставших шехидами жителей Кяркиджахана три женщины и двое детей.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорно-Карабахского региона и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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