Сирия поддерживает справедливую позицию Азербайджана по нагорно-карабахскому конфликту - МИД

26 октября 2019 16:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сирия поддерживает справедливую позицию Азербайджана по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту.

Об этом в ходе выступления на XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку сказал замминистра иностранных дел Сирии Файсал Мекдад, сообщает в субботу Trend.

Он добавил, что Сирия поддерживает мирное урегулирование конфликта.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

«Террор большая угроза для мира. Мы должны пресечь эту беду, которая не знает границ, вести совместную борьбу с терроризмом», - подчеркнул замминистра иностранных дел Сирии.

Отметим, что 25-26 октября в Баку проходит XVIII саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения, и в 2019-2022 годах Азербайджан будет председательствовать в этой структуре.
Движение неприсоединения, объединяющее государства, не присоединившиеся к каким-либо военно-политическим блокам в период "холодной войны", трансформировалось в один из важных многосторонних механизмов. Сегодня Движение неприсоединения является второй политической платформой после ООН, объединяющей в своих рядах наибольшее число государств.

В саммите на тему «Обеспечение совместного и адекватного ответа на вызовы современного мира, руководствуясь Бандунгскими принципами» участвуют главы государств и правительств около 60 стран, а также руководители международных организаций. В целом, в саммите участвуют представители около 160 стран и международных организаций.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )

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