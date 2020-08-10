Хогланд прокомментировал Trend искажение его высказывания армянской службой «Голоса Америки»

БАКУ /Trend/ - Бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Ричард Хогланд прокомментировал Trend искажение армянской службой «Голоса Америки» сказанного им о нагорно-карабахском конфликте.

«Во-первых, важно отметить, что мое интервью армянской службе «Голоса Америки» было на английском языке, как и это интервью с Trend. Чтобы быть точным, я сказал, что, на мой взгляд, протекторат ООН может быть установлен, а не должен быть установлен [в Нагорном Карабахе], имея в виду, что это один из возможных вариантов. Во-вторых, хотел бы подчеркнуть, что я говорил как информированный гражданин Америки. Я не говорил ни от правительства США, ни от Caspian Policy Center, где я в настоящее время являюсь членом совета директоров», - сказал он.

Хогланд отметил, что в бытность сопредседателем Минской группы ОБСЕ от США в течение девяти месяцев в 2017 году он многое узнал о Нагорном Карабахе и истории этого затяжного конфликта, в котором одна страна по международным стандартам незаконно занимает и претендует на суверенную территорию другой страны.

«ОБСЕ с 1994 года работает над решением этой трагической проблемы. Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции по нагорно-карабахскому конфликту. Дорожная карта для решения существует в так называемых Мадридских принципах. Совсем недавно появилась аналогичная дорожная карта для решения проблемы под названием «план Лаврова». Любое возможное решение - за исключением, не дай Бог, прямой войны - потребует компромисса. Мы должны задаться вопросом: хотим ли мы, чтобы эта трудная ситуация продолжалась вечно, с трагическими человеческими жертвами и дальнейшим разрушением собственности? С гуманистической точки зрения и для детей следующего поколения ответ должен быть отрицательным. Отчасти ООН существует для поиска мирных решений казалось бы неразрешимых проблем. Вот почему одно из возможных будущих решений могло бы исходить от ООН. Произойдет ли это? Честно говоря, сомневаюсь. Но стоит задаться вопросом», - сказал он.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn