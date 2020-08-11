ВС Армении продолжают обстреливать азербайджанские позиции
БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 29 раз, сообщает Trend во вторник со ссылкой на минобороны Азербайджана.
С позиций, расположенных в селах Мосесгех и Чинари Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Агдам, Коханеби и Асрик Джырдахан Товузского района.
Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх, Чилябюрт Тертерского района, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов.
Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.