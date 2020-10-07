Настоящая катастрофа в Армении начнется через неделю - военный эксперт

БАКУ /Trend/ - Не в силах противостоять вооруженным силам Азербайджана, армянская армия продолжает свои военные преступления, обстреливая территории, где находятся мирное население и гражданские объекты.

Об этом в среду сказал Trend военный эксперт Рахман Искендеров.

По его словам, из-за регулярных поражений на фронте Армения пытается посеять панику среди азербайджанского населения.

"Армяне обстреливают гражданское население, чтобы посеять среди находящегося в тылу армии народа панику. Однако, сегодня наш народ, страна, государство, наш Президент и армия тесно сплочены. И эта попытка Армении потерпела крах.

Пашинян уже обращается к населению и призывает их брать с собой на поля сражений одежду, пропитание. Это показывает, что Армения не способна обеспечить свою армию, не имеет средств для снабжения. Демобилизованный армянский солдат вынужден вернуться в ряды армии, надев форму, в которой он некогда был уволен в запас. Армения не в силах обеспечить свою армию даже формой", - подчеркнул эксперт.

Он заявил, что настоящая катастрофа для Армении еще впереди, поскольку армянские семьи покидают Нагорный Карабах, другие оккупированные районы и направляются в Армению, что является дополнительным бременем для этой страны. По словам эксперта, эти семьи должны быть где-то размещены, нужны средства на их пропитание. И с учетом всего этого, уже спустя неделю в Армении начнется катастрофа.

"Вооруженные силы Армении даже сравнивать нельзя с азербайджанской армией. Наши призывники, отправившись на воинскую службу, проходят занятия, учения, получают совершенные знания по соответствующим военным специальностям. Для этого требуются колоссальные средства. При этом в Армении такие учения и занятия не проводятся. Большинство из призванных сегодня в ряды ВС Армении не имеют и представления о военном деле. Никогда не проходившие службу в армии сегодня призываются в ВС. Поэтому они не имеют никаких шансов против могучей армии Азербайджана", - подчеркнул Искендеров.

Он добавил, что в армии страны-оккупанта возникла серьезная нехватка продовольствия и оружия, поскольку важные стратегические дороги, по которым осуществлялась транспортировка этих средств, перешла под контроль армии Азербайджана.

"Доблестная азербайджанская армия держит под контролем почти все основные пути снабжения. Выведены из строя до 150 единиц автомобильной техники. Эти средства использовались для транспортировки вооружения, боеприпасов и продовольствия. Большинство водителей этих военных автомобилей отказываются управлять, а согласившиеся - во время боевых действий в ужасе бросают технику с грузом и обращаются в бегство. Ведь они знают - стоит им выйти на дорогу, они будут уничтожены азербайджанским солдатом. Все эти факторы имеют важное значение в достижении победы. И безусловно, она уже близка", - сказал Рахман Искендеров.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)