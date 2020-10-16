Вместо провокаций в Европе Армения должна прекратить оккупацию азербайджанских земель - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Вместо того, чтобы осуществлять провокации в европейских городах, Армения должна прекратить оккупацию азербайджанских земель.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев написал на своей странице в Twitter.

«По инициативе правительства Армении армянское лобби в европейских городах нарушает работу автомагистралей, создает трудности для людей, наносит ущерб экономике и распространяет COVID-19. Вместо того, чтобы инициировать подобные провокации, Армения должна прекратить оккупацию азербайджанских земель», - написал он.

(Автор: Наргиз Садыхова)