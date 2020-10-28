В Эдмонтоне осудили террористические акты в Гяндже

БАКУ/Trend/ - Общество азербайджанской культуры в канадском городе Эдмонтон (AzCSE) организовало церемонию почтения памяти жертв гянджинского террора, сообщает Trend со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой.

На мероприятии была почтена память жертв террористических актов, учиненных оккупационной армянской армией в Гяндже.

Участники акции подняли флаги Азербайджана и Канады, демонстрируя поддержку нашему государству в его справедливой борьбе. На мероприятии прозвучали такие лозунги, как “Карабах – это Азербайджан!”, “Гянджа – не фронтовая зона!”, “Остановите убийство детей!”, “Гражданские лица неприкосновенны!”, “Остановите армянский террор!”, “Армения - убийца детей!”, “Остановите армянскую агрессию!”.

В ходе акции наш трехцветный флаг развевался в одном из самых красивых уголков Эдмонтона, местное население было проинформировано об азербайджанских реалиях.

Мероприятие также освещало Эдмонтонское отделение CTV News – один из самых влиятельных новостных каналов Канады.