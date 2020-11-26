Чавушоглу и Столтенберг обсудили Нагорный Карабах

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудили по телефону актуальные вопросы региональной повестки, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Как сообщили дипломатические источники в Анкаре, Чавушоглу и Столтенберг обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.

Состоялся обмен мнениями и по ситуации в восточной части Средиземноморья и Афганистане.