Принадлежность Нагорного Карабаха определена соответствующими резолюциями Совбеза ООН, Россия не меняла своего отношения по этому вопросу- Песков

БАКУ/Trend/ - Принадлежность Нагорного Карабаха определена соответствующими резолюциями Совбеза ООН, Россия не меняла своего отношения по этому вопросу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Trend со ссылкой на российские СМИ.

"Принадлежность этой территории определена соответствующими резолюциями Совета Безопасности, достаточно давними", - сказал Песков.

Говоря о том, с кем свои действия согласовывают российские миротворцы, находящиеся в Карабахе, он сказал: "Там, собственно, нет главного, там есть две стороны, две конфликтующие стороны - это Армения и Азербайджан. Это стороны, которые вместе с российской стороной подписали известное заявление, и во исполнение положения этого заявления российские военные, а также российская гуманитарная миссия, которая состоит не только из военных, координируют свои действия и с азербайджанцами, и с армянами".