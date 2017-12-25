Премьер Турции поздравил Президента Азербайджана

25 декабря 2017 21:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в понедельник направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Благодарю вас за искренние поздравления по случаю моего дня рождения. Я тоже поздравляю вас с днем рождения, а также от своего имени, от имени супруги и правительства искренне поздравляю ваше превосходительство и Мехрибан Алиеву с Новым годом. Мы очень рады наблюдать за достижениями Азербайджана под вашим дальновидным руководством. Ваш вклад в имидж Азербайджана как ведущей, влиятельной страны региона будет вписан золотыми буквами в историю. За этот период наши отношения также расширились. Благодаря как визитам на высоком уровне, так и установленным нами трехсторонним механизмам наши отношения стали еще более прочными, чем ранее. Уровень нашего сотрудничества и впредь будет для нашей страны источником гордости. Несколько дней назад во время визита в Нахчыван я имел возможность еще раз убедиться в наличии тесных отношений и сотрудничества с Азербайджаном. Я убежден, что нынешнее сотрудничество будет развиваться на высоком уровне и в 2018 году в соответствии с обоюдными интересами наших народов", - говорится в поздравлении.

Бинали Йылдрым пожелал Ильхаму Алиеву здоровья, а братскому народу Азербайджана - благоденствия и счастья.

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