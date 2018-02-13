БАКУ /Trend/ - Азербайджан ужесточает борьбу с финансированием терроризма, в связи с чем во вторник на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана внесены изменения в Кодекс об административных проступках.

Согласно изменению, за непринятие необходимых мер или неисполнение решения органа финансового мониторинга о замораживании активов к административной ответственности будут привлекаться не только участники мониторинга и другие лица в рамках борьбы с финансированием терроризма, участвующие в мониторинге, но и юридические и физические лица, а также государственные органы.

Напомним, что в соответствии с изменением в закон «О борьбе с легализацией денежных средств или другого имущества, приобретенного преступным путем, и финансированием терроризма» от 14 апреля 2017 года, все физические и юридические лица, в том числе участники мониторинга и участвующие в мониторинге другие лица, а также государственные структуры должны принимать меры по замораживанию активов в рамках борьбы с финансированием терроризма и незамедлительно сообщать об этом органу финансового мониторинга.

Изменения в кодекс подготовлены с целью исполнения закона.

Согласно изменениям в кодекс, должностные лица будут оштрафованы на сумму от 1 500 до 2500 манатов, юридические лица - от 15 тысяч до 25 тысяч манатов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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