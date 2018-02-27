Президент Ильхам Алиев: Азербайджан - очень благоприятная страна для инвестиций (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан - очень благоприятная страна для инвестиций. Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, выступая во вторник на встрече с работниками двух предприятий по производству пряжи ООО "Мингячевир текстиль" в Мингячевирском промышленном парке и представителями общественности города Мингячевир.

Как отметил Президент Ильхам Алиев, за последние 15 лет в экономику страны было вложено более 230 миллиардов долларов. "Теперь наша главная цель заключается в том, чтобы эти инвестиции больше вкладывались в ненефтяной сектор", - сказал глава государства.

«Сегодня в жизни города Мингячевир очень знаменательный день. Мы отмечаем открытие Мингячевирского промышленного парка. Сердечно поздравляю вас с этим замечательным событием, желаю вам успехов», - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства напомнил, что в сентябре 2016 года на этой территории был заложен фундамент Мингячевирского промышленного парка.

«Тогда на этой территории ничего не было, была пустая территория. Помню, что тогда была сделана презентация и указано, что в ближайшем будущем здесь будет создано несколько фабрик по производству пряжи и другие фабрики. Безусловно, это очень большой проект. Этот проект в большой степени усилит промышленный потенциал как Мингячевира, так и всего Азербайджана», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Отрадно, подчеркнул Президент Азербайджана, что все данные обещания были выполнены.

«Сейчас открываются первые две фабрики Мингячевирского промышленного парка. Это прекрасное проявление партнерства государства и частного сектора. Потому что государство делает все возможное для развития частного сектора, предоставляет предпринимателям кредиты на льготных условиях, методические советы, проводится большая работа по созданию рабочих мест. Создавая промышленные парки, государство одновременно создает условия для частного сектора. Если государство не взяло бы на себя эту функцию, то, конечно же, для частного сектора, предпринимателей было бы не так легко создать такие гигантские фабрики. Частный сектор же, в свою очередь, пользуется кредитами, выданными государством на льготных условиях, и в то же время, вкладывая свои средства, создает такие прекрасные фабрики. Поэтому создаваемые в последние годы в Азербайджане промышленные зоны, промышленные кварталы, промышленные парки преследуют эту цель. Я и в прошлые годы говорил, что Мингячевир должен стать одним из крупных промышленных центров страны, и мы уже это видим», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в некоторых городах страны есть промышленные кварталы, зоны.

«Самый большой из них – Сумгайытский химико-промышленный парк. Объем вложенных туда инвестиций - 2,7 миллиарда долларов. Будут созданы и создаются промышленные зоны в Нефтчале, Гаджигабуле, Сабирабаде, Масаллы и других городах, в том числе в Мингячевире. На этих фабриках работой обеспечены 700-750 человек, и большинство работающих здесь - женщины. Это тоже хорошее явление. Потому что мы обеспечиваем женщин работой, и в целом эти фабрики будут играть очень большую роль в устранении безработицы в Мингячевире. Здесь постоянной работой обеспечиваются 700-750 человек. Сюда вложены большие средства, вложено 140 миллионов манатов инвестиций. Это показывает, что Азербайджан - очень благоприятная страна для инвестиций. За последние 15 лет в экономику страны было вложено более 230 миллиардов долларов. Теперь наша главная цель заключается в том, чтобы эти инвестиции больше вкладывались в ненефтяной сектор», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев напомнил, что в данный момент в Азербайджане функционируют шесть прядильных фабрик.

«Сегодня в эксплуатацию вводятся эти две фабрики. Таким образом, их число увеличится до восьми, и производственная мощность шести фабрик - 24 тысячи тонн пряжи. На этих двух фабриках будет производиться 20 тысяч тонн пряжи. То есть, можно сказать, что производство пряжи на этих современных фабриках будет на том же уровне, что и на фабриках, которые были сданы в эксплуатацию в прежние периоды, и она обеспечит и внутреннюю потребность, и будет экспортироваться", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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