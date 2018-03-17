Глобальный Бакинский форум - возможность сделать шаг в светлое будущее (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - VI Глобальный Бакинский форум, собравший политических деятелей и экспертов со всего мира в Азербайджан, и давший им возможность обсудить глобальные вопросы, пришел к своему завершению.

Участники форума единогласно выразили благодарность за высокий уровень организации Международному центру Низами Гянджеви, а также правительству Азербайджана, отметив непереоценимую важность и актуальность мероприятия.

"У нас нет сомнений в том, что обсуждения, проходившие на VI Глобальном Бакинском форуме, окажут позитивное влияние на решение вопросов и конфликтов, с которыми сегодня сталкиваются многие страны", - сказал на церемонии закрытия форума президент Молдовы Игорь Додон.

Он подчеркнул, что мероприятие, подобное Глобальному Бакинскому форуму, играют огромную роль в привлечении внимания глобальных организаций к проблемам малых стран и регионов.

"Мы можем добиться снижения уровня напряженности международных отношений путем диалога, общения и озвучивания путей выходов из сложных ситуаций, и Глобальный Бакинский форум дал нам возможность сделать шаг в этом направлении", - сказал Додон.

Вице-президент сената Италии Линда Ланциллотта, в свою очередь, отметила, что проблемы, с которыми сталкиваются страны мира в большинстве случаев неоднозначны и сложны в решении, и что преодоление этих проблем становится невозможным без диалога, сотрудничества и совместного поиска решений.

"Именно такую возможность мы получили здесь в Баку. Я уверена, что каждый из нас вернется домой с новыми идеями и мыслями, которые поспособствуют выходу из сложных ситуаций, и помогут нам сделать еще один шаг в светлое будущее", - сказала Ланциллотта.

Напомним, что VI Глобальный Бакинский форум стартовал 15 марта.

В форуме приняли участие президент Албании Илир Мета, президент Македонии Георге Иванов, президент Moлдовы Игорь Додон, член президиума Боснии и Герцеговины Младен Иванич, премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, заместитель министра иностранных дел Ахмед Йылдыз, заместитель премьер-министра Палестины Зиад Абу Амр, заместитель главы правительства Боснии и Герцеговины Мирко Сарович, заместитель премьер-министра Румынии Ана Бирчалл.

(Автор: Али Мустафаев)

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