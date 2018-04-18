На имя Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления в связи с победой на президентских выборах

БАКУ /Trend/ - Президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов поздравил Президента Ильхама Алиева.

«Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович.

От всего сердца поздравляю Вас с убедительной победой на выборах на должность Президента Азербайджанской Республики.

Доверие, вновь оказанное Вам жителями страны, явилось закономерным результатом Вашего многолетнего труда на благо государства. Итоги прошедших выборов подтвердили Ваш высокий авторитет как опытного и ответственного политика, претворяющего в жизнь интересы и чаяния азербайджанского народа.

Между ФИДЕ и Вашей прекрасной страной установились давние дружеские и плодотворные связи. Весь шахматный мир с большой теплотой вспоминает 42-ю Всемирную шахматную олимпиаду в Баку. Спортивным сообществом она признана лучшей в истории. Активно развивается программа «Шахматы в школах», в районах открываются шахматные клубы, проводятся международные турниры. Сборная Азербайджана неоднократно побеждала на командном чемпионате Европы. Как никогда высоко реноме азербайджанской шахматной школы, ее сильнейших игроков, и в этом, безусловно, есть Ваша личная заслуга. 18 апреля с большим удовольствием приму участие в церемонии открытия пятого супертурнира в Шамкире.

С большой теплотой вспоминаю наши встречи и, пользуясь случаем, прошу Вашей аудиенции в любое удобное для Вас время 19 апреля сего года для обсуждения двустороннего сотрудничества.

Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, энергии и успехов на Вашем ответственном посту, народу Азербайджанской Республики – прогресса и процветани», - говорится в поздравлении.

Генеральный исполнительный директоа компании ВР Роберт Дадли поздравил Президента Ильхама Алиева.

«Господин Президент Ильхам Алиев.

От имени компании ВР сердечно поздравляю Вас с переизбранием Президентом Азербайджанской Республики. Желаю Вам постоянных успехов на высшем государственном посту.

Современный независимый Азербайджан за очень короткое время смог превратиться в одно из сильных государств региона. Как компания BP, мы испытываем чувство гордости оттого, что оказали поддержку Азербайджану в превращении в одну из передовых стран мира, производящих нефть и газ. Желаем и дальше долгие годы продолжать это партнерство с Вашей страной.

Выражаю Вам высочайшее почтение.

Господин Президент, надеюсь на встречу с Вами в ближайшее время», - говорится в поздравлении.

Президент Международной организации рекламы и продвижения - ASAP Льюис Дж. Гилберт поздравил Президента Ильхама Алиева.

«Уважаемый господин Президент.

С удовольствием поздравляю Вас с переизбранием Президентом Aзербайджанской Республики, желаю успехов в период новых полномочий.

Был бы очень рад встрече с Вами, находясь в Вашем городе для наблюдения за Гран-При Азербайджана Формула-1, которые пройдут в Баку 28 апреля 2018 года.

Прошу принять мое высочайшее почтение», - говорится в поздравлении.

Председатель Законодательного собрания города Санкт-Петербург Российской Федерации Вячеслав Макаров поздравил Президента Ильхама Алиева.

«Уважаемый Ильхам Гейдарович.

От имени депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга и от себя лично сердечно поздравляю Вас с избранием на высокий пост Президента Азербайджанской Республики.

Столь убедительная победа на выборах наглядно подтверждает Ваш высокий политический авторитет, свидетельствует о признании Ваших заслуг в решении актуальных социально-экономических и внешнеполитических задач, стоящих перед Азербайджаном.

Убежден, что народ Азербайджана сделал правильный выбор в пользу стабильного будущего, процветания и благополучия своей страны. Надеюсь, что под Вашим руководством Азербайджанская Республика продолжит линию на укрепление дружественных взаимовыгодных контактов с Россией в полном соответствии с коренными интересами наших граждан. Со своей стороны заверяю Вас в том, что и мы будем всегда верны духу дружбы и сотрудничества наших народов, который основывается на многовековых традициях.

Позвольте пожелать Вам доброго здоровья и благополучия, новых успехов в Вашей работе на благо граждан Азербайджана», - говорится в поздравлении.

Гнеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти Mохаммед Сануси Баркиндо поздравил Президента Ильхама Алиева.

«Ваше превосходительство господин Президент.

От имени всех стран-членов Организации стран-экспортеров нефти (OPEC) сердечно поздравляю Вас с убедительной победой на выборах Президента Азербайджанской Республики. То, что подавляющее большинство избирателей проголосовали за Вас, еще раз свидетельствует о Вашей важной роли как руководителя страны. Уверены, что Вы успешно продолжите неутомимую деятельность, направленную на прогресс, благополучие и стабильность Азербайджана.

С большой радостью хотел бы отметить, что активная и конструктивная роль Азербайджана в принятии в 2016 году «Декларации сотрудничества» неоспорима. Поддержка и солидарность, проявленные Азербайджаном и другими странами-экспортерами нефти, сыграли значимую роль в восстановлении сегодня стабильности на мировом нефтяном рынке. Пользуясь случаем, еще раз выражаю Вам глубокую признательность за постоянную поддержку в успешном осуществлении этого процесса.

Ваше переизбрание Президентом Азербайджанской Республики совпало со значимым периодом для мировых энергетических вопросов и сохраняет Вашу ведущую роль в наращивании совместных усилий стран-экспортеров нефти. Я с удовлетворением вспоминаю искреннее гостеприимство, проявленное в отношении меня и делегации Организации стран-экспортеров нефти во время визита в Вашу страну 18-19 марта этого года. Обсуждения, проведенные с Вами в Азербайджане, были не только плодотворными и обстоятельными, но и многообещающими. Таким образом, как страны-члены Организации стран-экспортеров нефти, мы намерены рассмотреть новые возможные перспективы для расширения сотрудничества с Азербайджаном в будущем.

Ваше превосходительство, еще раз сердечно поздравляю Вас, выражаю наилучшие пожелания», - говорится в поздравлении.

Президент Республики Сенегал Mаки Салла поздравил Президента Ильхама Алиева.

«Уважаемый господин Президент.

Рад от всей души поздравить Вас с переизбранием Президентом Азербайджанской Республики.

Желаю Вам крепкого здоровья и успехов в высшей государственной деятельности во имя развития Вашей страны и благополучия граждан.

Можете быть уверены в том, что я намерен продолжить совместные усилия для укрепления дружбы и сотрудничества между нашими странами», - говорится в поздравлении.

Участников XXI Евразийского экономического саммита поздравили Президента Ильхама Алиева.

«Уважаемый господин Президент.

От имени участников XXI Евразийского экономического саммита сердечно поздравляем Вас с переизбранием Президентом Азербайджана с благословения братского азербайджанского народа.

Поздравляем с этим выбором азербайджанский народ, который под Вашим высшим руководством с каждым днем развивается в более стабильных и мирных условиях, желаем Вам крепкого здоровья и счастья», - говорится в поздравлении.

Президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд поздравила Президента Ильхама Алиева.

«Ваше превосходительство.

Сердечно поздравляю Вас с переизбранием Президентом Азербайджанской Республики.

Уверена, что мы продолжим совместные усилия на пути укрепления двусторонних связей между нашими странами.

Прошу Вас принять мое высочайшее почтение, а также наилучшие пожелания благополучия и процветания Азербайджанской Республики и ее народа», - говорится в поздравлении.

Наследный принц Государства Кувейт Наваф Аль-Ахмед Аль-Джабера Аль-Сабах поздравил Президента Ильхама Алиева.

«Ваше превосходительство.

Рад передать Вам самые искренние поздравления с победой на президентских выборах, проведенных в Азербайджанской Республике. Желаю Вам постоянных успехов в работе в новый период президентства во имя благополучия и развития дружественного азербайджанского народа.

Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам здоровья и счастья, еще раз выражаю твердую уверенность в укреплении связей между нашими дружественными странами», - говорится в поздравлении.

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