Президент Ильхам Алиев принял министра молодежи и спорта Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял Билала Эрдогана и министра молодежи и спорта Турции Османа Ашкын Бака.

Министр Осман Ашкын Бак и Билал Эрдоган передали главе государства приветствия Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Бинали Йылдырама. Гости еще раз поздравили Президента Ильхама Алиева по случаю убедительной победы на президентских выборах и отметили, что эта победа была встречена в Турции с чувством большой гордости.

Глава государства выразил признательность за поздравления.

На встрече было подчеркнуто, что дружественные и братские отношения между Азербайджаном и Турцией успешно развиваются во всех сферах, отмечено укрепление сотрудничества между двумя странами в сфере молодежной политики и спорта. Также было сказано, что четвертая сессия конференции министров молодежи и спорта стран-членов Организации исламского сотрудничества послужит расширению сотрудничества и солидарности между исламскими странами.

Глава государства выразил признательность за приветствия Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Бинали Йылдырама и попросил передать свои приветствия Президенту и премьер-министру Турции.

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