Президент Ильхам Алиев встретился с председателем Великого национального собрания Турции (версия 2)

25 апреля 2018 14:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду провел встречу с председателем Великого национального собрания Турции Исмаилом Гахраманом.

Председатель Великого национального собрания Турции Исмаил Гахраман встретил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Исмаил Гахраман выразил удовлетворение официальным визитом Президента Ильхама Алиева в Турцию.

Председатель парламента Турции передал поздравления в связи с блестящей победой главы азербайджанского государства на президентских выборах. «Ваша победа при подавляющем большинстве голосов является для нас предметом гордости. Президент Ильхам Алиев - важная личность не только для своей страны, но и для региона и мира», - сказал Исмаил Гахраман.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность председателю Великого национального собрания Турции за искренние поздравления.

Глава государства подчеркнул свою уверенность в том, что этот визит станет новым этапом в развитии связей двух стран.

На встрече было выражено удовлетворение успешным развитием двусторонних отношений стран, отмечено, что межпарламентское сотрудничество вносит вклад в расширение связей.

В ходе беседы было подчеркнуто значение вклада, вносимого Азербайджаном и Турцией в региональное сотрудничество и безопасность, а также совместной реализации странами крупных стратегических проектов глобального значения.

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