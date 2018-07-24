МИД: Среди жертв лесных пожаров в Греции граждан Азербайджана нет

24 июля 2018 14:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Среди погибших и пострадавших в лесных пожарах в Греции граждан Азербайджана нет. Об этом во вторник сказал глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Посольство Азербайджана в Греции находится на связи с соответствующими структурами этой страны, добавил он.

Число погибших в результате сильных пожаров, вспыхнувших неподалеку от Афин, возросло до 50 человек, сообщило ранее Sputnik Греция.

Во вторник утром сотрудники Красного креста и добровольцы обнаружили рядом с пляжем курортного района Мати к востоку от столицы тела 26 погибших. Как отмечается, люди пытались добраться до моря, чтобы спастись от огня.

Пожар перекинулся на прибрежные поселения между Афинами и Коринфом. В тушении огня задействованы десятки пожарных, три самолета и два вертолета, но сильный ветер мешает им взять огонь под контроль.

Власти Греции ввели режим чрезвычайного положения в районах, расположенных к северо-востоку и западу от Афин.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Главы МИД стран Центральной Азии встретились в Кыргызстане (ФОТО)
Кыргызстан 21 июля 22:09
МИД КНР: Запрет импорта нефтепродуктов в КНДР должен основываться на доказательствах
Китай 20 июля 13:40
МИД РФ прокомментировал планы допросить переводчика саммита в Хельсинки
Россия 18 июля 19:17
Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Италии (ФОТО)
Политика 18 июля 18:03
Россия осудила теракты в Пакистане
Россия 18 июля 17:35
Главы МИД стран ЕС одобрили поправки о блокировании санкций США по Ирану
Европа 16 июля 15:02
Лента новостей
Турция готова оказать Греции помощь в тушении лесных пожаров – Эрдоган
Турция 14:26
В Узбекистане установлен минимальный размер претензии при камеральных проверках
Бизнес 14:26
Тель-Авив предложил Афинам помощь в связи с лесными пожарами
Израиль 14:21
Главы МИД Таджикистана и Кыргызстана договорились ускорить делимитацию границы
Кыргызстан 14:02
Азербайджан начал поставки меда в Великобританию
Бизнес 13:58
Три таджикских банка получат кредит от Узбекистана на 100 млн долларов
Узбекистан 13:57
Минобороны Турции об отказе на платной основе от прохождения воинской службы
Турция 13:49
Юбилейный Габалинский международный музыкальный фестиваль - программа
Культура 13:47
Alstom огласила дату поставки в Азербайджан первого грузового локомотива для БТК (Эксклюзив)
Бизнес 13:24