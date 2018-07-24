МИД: Среди жертв лесных пожаров в Греции граждан Азербайджана нет

БАКУ /Trend/ - Среди погибших и пострадавших в лесных пожарах в Греции граждан Азербайджана нет. Об этом во вторник сказал глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Посольство Азербайджана в Греции находится на связи с соответствующими структурами этой страны, добавил он.

Число погибших в результате сильных пожаров, вспыхнувших неподалеку от Афин, возросло до 50 человек, сообщило ранее Sputnik Греция.

Во вторник утром сотрудники Красного креста и добровольцы обнаружили рядом с пляжем курортного района Мати к востоку от столицы тела 26 погибших. Как отмечается, люди пытались добраться до моря, чтобы спастись от огня.

Пожар перекинулся на прибрежные поселения между Афинами и Коринфом. В тушении огня задействованы десятки пожарных, три самолета и два вертолета, но сильный ветер мешает им взять огонь под контроль.

Власти Греции ввели режим чрезвычайного положения в районах, расположенных к северо-востоку и западу от Афин.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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