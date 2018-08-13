Исключение «Южного газового коридора» из антииранских санкций говорит о значимости этого проекта - Вугар Рагимзаде

БАКУ /Trend/ - Исключение «Южного газового коридора» из новых антииранских санкций США еще раз свидетельствует о значимости этого проекта.

Об этом сказал Trend член политсовета партии «Ени Азербайджан», главный редактор газеты "İki sahil" Вугар Рагимзаде.

По его словам, на протяжении многих лет Азербайджан своими глобальными проектами привлекает к себе мировое внимание.

«Сегодня мировые центры силы выражают удовлетворение сотрудничеством с нашей страной, отмечают важность еще большего расширения этих отношений. Несомненно, что реализуемый по инициативе нашей страны и уже изменивший энергетическую карту мира проект«Южный газовый коридор» является важным вкладом в международное сотрудничество, мир и безопасность», - сказал Рагимзаде.

Главный редактор газеты также отметил, что проект «Южный газовый коридор», один из его основных сегментов «Шахдениз-2», расширение Южнокавазского трубопровода, TANAP и TAP являются приоритетными для Европейского союза проектами.

«Как известно, посредством этого проекта газ, который будет добываться на месторождении «Шахдениз-2», будет доставляться в Турции и оттуда в Европу. Благодаря проекту «Южный газовый коридор» протяженностью 3500 километров на первом этапе в Турцию будет транспортироваться шесть миллиардов кубометра газа и 10 миллиардов кубометра в Европу. Главы государств и правительств, принявшие участие в церемонии открытия проекта «Южный газовый коридор», а также TANAP, особо подчеркнули значимость «Южного газового коридора», - добавил Рагимзаде.

Также главный редактор газеты сказал, что нераспространение новых антииранских санкций США на «Южный газовый коридор» еще раз свидетельствует о значимости этого проекта.

«Как известно, агентство S&P Global Platts, ссылаясь на соответствующее решение президента США Дональда Трампа, распространило сообщение, что новые антииранские санкции не коснулись проекта «Южный газовый коридор». В сообщении отмечается, что целью проекта является транспортировка добываемых в Каспийском море 16 миллиардов кубометров природного газа в Турцию и страны Южной Европы. В пункте «за исключением проекта природного газа» решения Президента США подразумевается именно проект «Южный газовый коридор». Стоит еще раз подчеркнуть, что проект «Южный газовый коридор» поддерживается и высоко оценивается на мировом уровне», - сказал Рагимзаде.

Напомним, что 29 мая в Баку прошла церемония запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор", а 12 июня в турецкой провинции Эскишехир при участии президентов Азербайджана - Ильхама Алиева, Турции - Реджепа Тайипа Эрдогана, Украины - Петра Порошенко и Сербии - Александра Вучича состоялась церемония открытия TANAP..

Таким образом, первый газ с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" уже пошел по первому сегменту "Южного газового коридора" - с расширенного для "Шах Дениз-2" Сангачальского терминала по расширенному Южнокавказскому газопроводу. Следующим этапом стал ввод в эксплуатацию газопровода TANAP, по которому газ попадет на территорию Турции и дальше в Европу.

Трубопровод TANAP проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. TANAP вместе с другим газопроводом - Трансадриатическим (TAP) - является частью проекта "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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