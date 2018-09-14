ВС Азербайджана проведут широкомасштабные учения

14 сентября 2018 09:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с 17 по 22 сентября пройдут широкомасштабные оперативно-тактические учения с привлечением различных видов, родов и специальных войск, объединений и соединений азербайджанской армии, сообщает министерство обороны Азербайджана в пятницу.

К учениям, которые пройдут под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова будут привлечены свыше 20 000 военнослужащих личного состава, свыше 200 единиц танков и другой бронетехники, свыше 120 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения.

В ходе учений будут отрабатываться прорыв вражеской обороны с помощью танков, разгром армянских военных группировок и сил на передовой на территории Нагорного Карабаха, освобождение азербайджанских земель и уничтожение вражеских военных и стратегических объектов ракетно-артиллерийскими и авиационными ударами.

Минобороны отмечает, что в ходе учений будут использованы новейшая военная техника и оружие, которые были приняты на вооружение ВС Азербайджана за последние десять лет.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 92 раза за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 09:23
Обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Израилем (ФОТО)
Политика 13 сентября 19:35
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции с крупнокалиберных пулеметов
Нагорно-карабахский конфликт 13 сентября 09:58
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов
Нагорно-карабахский конфликт 12 сентября 09:28
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 84 раза за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 11 сентября 09:53
Продолжаются совместные учения «Сокол ТурАз – 2018» (ВИДЕО)
Политика 10 сентября 11:23
Лента новостей
Как денежно-кредитная политика Центробанка Азербайджана скажется на инфляции?
Бизнес 11:22
Финляндия и Россия обсудят в Хельсинки укрепление сотрудничества по миграционным вопросам
Европа 11:21
В Афганистане шесть полицейских погибли при столкновениях с талибами
Другие страны 11:18
Финцентр «Астана» и китайская CBIRC усилят сотрудничество в сфере банковского и страхового надзора
Бизнес 11:08
ОБСЕ обязательно должна дать оценку угрозам Азербайджану со стороны "уличного политика" Пашиняна - депутат
Политика 11:08
Азербайджан и Россия наладят автоматический обмен финансовой информацией
Бизнес 11:00
Поставки мобильных устройств в Азербайджан выросли
ИКТ 10:43
АБР готов выделить свыше $800 млн на проекты в Азербайджане
Бизнес 10:42
Нефтеразведочные работы планируется в Актюбинской области Казахстана
Энергетика 10:40