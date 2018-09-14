ВС Азербайджана проведут широкомасштабные учения

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с 17 по 22 сентября пройдут широкомасштабные оперативно-тактические учения с привлечением различных видов, родов и специальных войск, объединений и соединений азербайджанской армии, сообщает министерство обороны Азербайджана в пятницу.

К учениям, которые пройдут под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова будут привлечены свыше 20 000 военнослужащих личного состава, свыше 200 единиц танков и другой бронетехники, свыше 120 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения.

В ходе учений будут отрабатываться прорыв вражеской обороны с помощью танков, разгром армянских военных группировок и сил на передовой на территории Нагорного Карабаха, освобождение азербайджанских земель и уничтожение вражеских военных и стратегических объектов ракетно-артиллерийскими и авиационными ударами.

Минобороны отмечает, что в ходе учений будут использованы новейшая военная техника и оружие, которые были приняты на вооружение ВС Азербайджана за последние десять лет.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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