Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство жилого здания в Губе

11 октября 2018 18:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о мерах по улучшению жилищно-бытовых условий населения города Губа.

Согласно распоряжению, для строительства в городе Губа 48-квартирного жилого здания с целью улучшения жилищно-бытовых условий жителей многоквартирных зданий в городе, срок эксплуатации которых истек, из резервного фонда Президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2018 год, Исполнительной власти Губинского района будет выделено три миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

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