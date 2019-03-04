Желающие политизировать арест Фахреддина Аббасова не добьются своей цели - депутат

БАКУ /Trend/ - Международные центры силы используют плюрализм мнений, свободу слова, права человека, права этнических и религиозных меньшинств и другие подобные вопросы как средство давления на национальные государства. Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Хикмет Бабаоглу.

Бабаоглу отметил, что эти универсальные ценности, превратившись в средство политической эксплуатации, обесцениваются, и глобальный империализм делает это для достижения своих целей.

По словам депутата, главная их цель не защита прав и свобод, а удержание некоторых стран под давлением и контролем: «Те, кто желает политизировать арест Фахреддина Аббасова, являются международной сетью шантажа этих эксплуатирующих центров. Фахреддин Аббасов – сепаратист, выступающий с радикальными, антиазербайджанскими обращениями, который 28 февраля этого года был задержан правоохранительными органами страны. В его отношении еще 14 июля 2018 года решением Сабаильского районного суда было возбуждено уголовное дело и принято решение об аресте. Он выступал с антиазербайджанскими сепаратистскими обращениями в армянских печатных органах, был в тесной связи с армянскими органами спецслужб».

Бабаоглу добавил, что Аббасов неоднократно участвовал в различных мероприятиях в Ереване, поддерживал оккупационную политику Армении: «Все это - конкретные деяния преступного характера, угрожающие национальной безопасности Азербайджана, и каждый должен четко понимать, что те, кто нарушает законы страны, допускает действия, угрожающие ее национальной безопасности, обязательно рано или поздно будут наказаны. Поэтому здесь неуместно искать причину в этнической принадлежности, или выдавать это за нарушение прав или свобод. Все граждане Азербайджана равны перед законом, и все несут одинаковую ответственность. Поэтому те, кто хочет политизировать это событие, не добьются своей цели».

Напомним, что Фахреддин Фарман оглу Аббасов был задержан 28 февраля 2019 года правоохранительными органами Азербайджана в Международном аэропорту города Баку, и привлечен к следствию.

В настоящее время ведется расследование касательно визитов гражданина Азербайджана Фахреддина Аббасова в Армению, сущности его встречи и связей с сотрудником спецслужб Армении, его призывов против Азербайджана и его территориальной целостности через прямое включение к проводимым в Армении мероприятиям, которые распространялись в СМИ и соцсетях, а также по другим вопросам.

Как сообщал ранее Trend со ссылкой на отдел по связям с общественностью Службы госбезопасности (СГБ) Азербайджана, в Службе велось следствие по уголовному делу по ст. 281.2 (публичные призывы, направленные против государства, совершенные неоднократно или группой лиц) и 283.1 (действия, направленные на возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды, унижение национального достоинства).

В совершении указанных преступных действий подозревался гражданин Азербайджана Фахреддин Аббасов. За совершение этих действий в отношении обвиняемого лица было принято решение о привлечении к ответственности,

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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