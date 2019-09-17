Эльмар Мамедъяров встретился с госсекретарем Святого Престола (ФОТО)

17 сентября 2019 01:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках официального визита в Святой Престол министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с государственным секретарем Святого Престола, кардиналом Пьетро Паролином, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД.

Во время встречи стороны выразили удовлетворение отношениями сотрудничества между Азербайджаном и Святым Престолом. Было отмечено, что обмен визитами на высоком уровне между двумя сторонами внес стимул в развитие этих отношений.

Кардинал высоко оценил деятельность Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в области мультикультурализма. В этой связи Паролин подчеркнул проекты, реализованные в Ватикане при поддержке Фонда Гейдара Алиева, в том числе восстановление алтаря церкви Святого Петра, Катакомб Рима и Катакомб святого Себастьяна.

Министр проинформировал противоположную сторону о текущей ситуации в процессе урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Мамедъяров отметил, что безответственное поведение руководства Армении служит эскалации напряженности в регионе.

Во время встречи госсекретарю Святого Престола было вручено приглашение Управления мусульман Кавказа на "II Бакинский саммит религиозных лидеров мира".

Стороны также обсудили региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.

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  • Эльмар Мамедъяров встретился с госсекретарем Святого Престола (ФОТО)
  • Эльмар Мамедъяров встретился с госсекретарем Святого Престола (ФОТО)
  • Эльмар Мамедъяров встретился с госсекретарем Святого Престола (ФОТО)
  • Эльмар Мамедъяров встретился с госсекретарем Святого Престола (ФОТО)
  • Эльмар Мамедъяров встретился с госсекретарем Святого Престола (ФОТО)
  • Эльмар Мамедъяров встретился с госсекретарем Святого Престола (ФОТО)
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