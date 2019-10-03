Владимир Путин: Отношения между Россией и Азербайджаном продолжали развиваться и развиваются успешно

В начале нашей встречи я бы хотел сказать, что очень рад Вас видеть. Мы давно уже не встречались. Но несмотря на то, что была пауза в наших личных встречах, контактах, отношения между нашими странами продолжали развиваться и развиваются успешно.

Об этом сказал Президент России Владимир Путин на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Сочи, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"На этот раз мы встречаемся в Сочи в рамках дискуссионного политического международного клуба, который мы называем «Валдайский клуб» по месту первого проведения этого мероприятия на Валдае. В начале нашей встречи я бы хотел сказать, что очень рад Вас видеть. Мы давно уже не встречались. Но несмотря на то, что была пауза в наших личных встречах, контактах, отношения между нашими странами продолжали развиваться и развиваются успешно. Укрепляются торгово-экономические связи, товарооборот составил в прошлом году 2,5 миллиарда долларов. У нас хорошие перспективы по этому направлению, имею в виду планы, автором которых является Президент Азербайджана в значительной степени. Мы со своей стороны делаем тоже все от нас зависящее, чтобы эти конкретные, я считаю, крупные проекты были реализованы. Над этим работает межправкомиссия, и работает, на мой взгляд, достаточно уверенно. Есть необходимость обменяться информацией о том, как складываются наши отношения и по другим направлениям. Надеюсь, сегодня все это нам удастся. И надеюсь, Вы поучаствуете в интересной общей дискуссии. Спасибо большое за то, что Вы приехали сегодня", - сказал президент России.

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