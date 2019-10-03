Сахиба Гафарова: Азербайджан решительно осуждает терроризм во всех его проявлениях

БАКУ/Trend/ - Жертвам террористических актов должна быть обеспечена адекватная защита и поддержка, их достоинство и права человека должны быть полностью защищены. Как передает Trend, об этом заявила зампред парламентского комитета по проблемам семьи, женщин и детей, депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова, выступая с докладом «Защита и поддержка жертв терроризма» на осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге.

Депутат отметила, что терроризм не является новым явлением в Европе, так как в последние годы несколько государств-членов Совета Европы подвергались террористическим атакам, совершаемым группами и отдельными лицами.

«Я из страны, которая очень сильно пострадала от терроризма. Но, к сожалению, в докладе в списке европейских стран, подвергшихся террористическим атакам, нет названия моей страны. Тем не менее, Азербайджан - объект терроризма со стороны Армении еще с начала 20-го века. Террористические акты достигли своего апогея в 1905-1907 годах и в 1918-1920 годах, когда армянские террористы действовали с особой жестокостью. Они не щадили ни стариков, ни женщин, ни детей, оставляя после себя сожженные и разрушенные деревни. С конца 1980-х годов Азербайджан снова стал главной мишенью армянского терроризма. Агрессия Армении против Азербайджана привела к оккупации 20% территории Азербайджана, полномасштабной войне и массовому перемещению, были убиты тысячи людей, включая женщин и детей, и около миллиона человек были вынуждены покинуть свои родные земли и дома», - заявила парламентарий.

Гафарова напомнила о резолюциях различных международных организаций, в том числе Совбеза ООН, Европейского парламента, ПАСЕ, требующих немедленного и безоговорочного вывода всех армянских сил из оккупированных районов Азербайджана

«Армения до сегодняшнего дня продолжает игнорировать эти резолюции, при этом Совет Безопасности ООН не предпринял каких-либо шагов для выполнения требований, указанных в документах международных организаций. Популистская речь армянского премьер-министра Никола Пашиняна в Армении, на оккупированных территориях Нагорного Карабаха, о том, что якобы «Карабах — территория Армении», подтвердила то, что власти этой страны продолжают игнорировать все резолюции, нарушать перемирие, нападать на азербайджанских солдат и мирных жителей у линии фронта. Уверена, что такого рода популистские выступления армянской стороны могут увеличить количество жертв терроризма, но не уменьшить их. Карабах никогда не будет территорией Армении. Карабах был, есть и будет территорией Азербайджана», - заявила Гафарова.

Депутат отметила, что решение проблемы жертв армянского терроризма в Азербайджане может быть достигнуто только путем вывода армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана и возвращения беженцев и вынужденных переселенцев в свои дома.

«Азербайджан решительно осуждает терроризм во всех его проявлениях и поддерживает усилия международного сообщества в борьбе с ним», - подытожила азербайджанский парламентарий.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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