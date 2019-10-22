В Азербайджане учреждаются новые медали

22 октября 2019 14:44 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане учреждаются новые медали.

Как сообщает во вторник Trend, вопрос в связи с этим вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

В начале в третьем чтении была обсуждена поправка в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджана" в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджана "100-летие Бакинского государственного университета (1919-2019)".

Далее в первом чтении вынесена на обсуждение поправка в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджана" в связи с учреждением медали Азербайджана "За заслуги в диаспорской деятельности".

Обе поправки были приняты после голосования.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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