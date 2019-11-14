Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие во II Саммите мировых религиозных лидеров в Баку (версия 4)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:31 )

БАКУ /Trend/ - В четверг в Баку начал работу II Саммит мировых религиозных лидеров.

Как сообщает Тренд, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в саммите.

Вначале было сделано совместное фото.

Саммит начался с чтения аятов священного Корана.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выступил на саммите.

Затем было зачитано Распоряжение Президента Ильхама Алиева о награждении председателя Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде орденом «Гейдар Алиев».

Глава государства Ильхам Алиев вручил шейх уль-исламу Аллахшукюру Пашазаде орден «Гейдар Алиев».

Выступил председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислама Аллахшукюр Пашазаде.

Затем выступил Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

Патриарх Кирилл вручил шейх уль-исламу Аллахшукюру Пашазаде орден «Святого Серафима Саровского» первой степени Русской православной церкви.

Отметим, что в саммите, проходящем в рамках юбилейных мероприятий по случаю 70-летия со дня рождения шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде, принимают участие представители свыше 70 государств из 5 континентов, 25 лидеров и представителей традиционных религий и религиозных течений, а также представители высокого уровня около 500 международных организаций, в том числе главы субъектов и религиозные руководители Российской Федерации.

II Бакинский саммит мировых религиозных лидеров, организуемый азербайджанским государством с целью развития межрелигиозного диалога в глобальной плоскости, пропаганды и эволюции таких общечеловеческих ценностей, как взаимопонимание и солидарность, является логическим продолжением и развитием международных мероприятий, состоявшихся в рамках начатых и проведенных по инициативе Президента Ильхама Алиева «Бакинского процесса», «Года мультикультурализма» и «Года Исламской солидарности», в том числе «I Бакинского саммита мировых религиозных лидеров», а также вклада Бакинского международного центра межрелигиозного и межцивилизационного диалога в расширение связей между различными культурами и религиями.

В ходе двухдневного саммита пройдут обсуждения по таким темам, как «Образцовая роль азербайджанского государства в пропаганде мультикультурализма, толерантности и межрелигиозной солидарности», «Вклад шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде как религиозного лидера и общественного деятеля в межрелигиозное и межцивилизационное сотрудничество», «Религиозные лидеры против терроризма, агрессии, ксенофобии, исламофобии, антисемитизма и христианофобии», «Значение совместной деятельности религиозных лидеров, государственных, общественных деятелей и ученых в деле защиты прав женщин и детей, просвещении молодежи».

По итогам саммита будет принята Бакинская декларация.

Напомним, что 11 апреля текущего года Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение о создании Организационного комитета по проведению II Бакинского саммита мировых религиозных лидеров.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.